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يوفنتوس يسحق نظيره جنوى برباعية في الدوري الايطالي
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يوفنتوس يسحق نظيره جنوى برباعية في الدوري الايطالي

الأحد، 23 ابريل 2017 10:58 ص
محيط - أحمد عبد الخالق

سحق يوفنتوس، ضيفه جنوى (4-0)، اليوم الأحد، بالجولة الـ33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل أهداف يوفنتوس، إزكويل مونوزو، بالخطأ في مرماه (17)، وباولو ديبالا (19)، وماريو ماندزوكيتش (41)، وليوناردو بونوتشي (63).

ورفع يوفنتوس، رصيده لـ83 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد جنوى، عند 30 نقطة، بالمركز الـ16.

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