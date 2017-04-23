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الكلاسيكو.. ريال مدريد يتقدم وبرشلونة يتعادل وميسي ينهي الصيام في الشوط الأول
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الكلاسيكو.. ريال مدريد يتقدم وبرشلونة يتعادل وميسي ينهي الصيام في الشوط الأول

الأحد، 23 ابريل 2017 09:38 م

انتهى الشوط الأول من مباراة الكلاسيكو الاسباني بين ريال مدريد وبرشلونة بهدف لكل منهما باستاد سانتياجو برنابيو ضمن الجولة الـ 33 من الليجا.

وكان كاسيميرو صاحب هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 27 من عمر المباراة في هدف مشكوك في صحته عندما حولها سيريجو راموس لتسديده ترتطم بالقائم ويتابعها البرازيلي داخل الشباك

وبعدها بدقائق قليلة تمكن ليونيل ميسي من تسجيل هدف التعادل بعدما راوغ مدافعي الريال ليحرزها في يسار كيلور نافاس.

وأنهى البرغوث بذلك صيامه عن التهديف في الكلاسيكو بعد 37 شهرًا، حيث ترجع آخر بصمة له في كلاسيكو الدور الثاني لموسم 2013 / 2014، عندما سجل هاتريك قاد به برشلونة للفوز على ريال مدريد بنتيجة 4-3.

كما رفع ليونيل ميسي رصيده إلى 30 هدفًا في صدارة هدافي الليجا هذا الموسم، وسجل الهدف رقم 22 في الكلاسيكو، ليبقى أيضًا أكثر اللاعبين تهديفًا في قمة الكرة الإسبانية.

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