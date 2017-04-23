مستريحة الغربية.. نصبت على المواطنين في 7 ملايين جنيه

قبضت قوات الشرطة فى محافظة الغربية اليوم الأحد، على ربة منزل نصبت على مواطنين بقرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة فى 7 ملايين جنيه بدعوي جمعها وتشغيلها فى تجارة الأدوات الكهربائية.

ولفت المسئول الأمني بمديرية أمن الغربية، إلى أن ربة المنزل تدعي “ر.ع .ش” 29 سنة، مقيمة بقرية كفر حجازي بدائرة المركز بموجب تشغيلها وتحقيق نسبة أرباح من خلال التجارة فى الدوات الكهربائية.

وأردف أن بعض المواطنين حرروا محضرًا يحمل رقم 4982 إداري مركز المحلة لسنة 2017م وباشرت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.