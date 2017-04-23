أولمبياكوس يكتسح جيانينا ويتوج بلقب الدوري اليونانيالأحد، 23 ابريل 2017 09:24 م
أحرز أولمبياكوس، لقبه السابع على التوالي، في الدوري اليوناني الممتاز لكرة القدم، و44 في تاريخه، بعد فوز سهل (5-0)، على باس جيانينا المتعثر في مباراته، قبل الأخيرة في الموسم، اليوم الأحد.
سجل ماركو مارين، ومانويل دا كوستا، وألبرتو دي لا بيا “هدفين”، وأليخاندرو دومينجيز من ركلة جزاء لاولمبياكوس ليتخطى دون عناء جيانينا الذي لعب بدون 6 من لاعبيه الأساسيين؛ بسبب الإصابة، والإيقاف.
ويتقدم أولمبياكوس، بـ6 نقاط على أقرب ملاحقيه، وهو فارق لا يمكن تعويضه، قبل مباراة واحدة على نهاية الموسم.
-
3743 وظيفة برواتب تصل إلى 3 آلاف جنيه - محيطSun, 23 Apr 2017 07:07:44 GMT
-
المشي بصحبة "الحمار" يساعدك على التخلص من الاكتئاب
تنصح طبيبة الألعاب الرياضية الفرنسية “فلورانس دان” في جامعة ” باريس” ، بممارسة رياضة المشي مهما كان عمرك ، لما لها من فوائد عديدة على الصحة .. و أشارت إلى ضرورة ...Sun, 23 Apr 2017 09:59:07 GMT
-
التضامن تجري القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات
تجري وزارة التضامن ظهر اليوم الأحد، قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1438هــ/ 2017م بمقر الوزارة حيث سيتم اختيار 12 ألف فائز يمثلون محافظات الجمهورية من خلال ...Sun, 23 Apr 2017 07:19:04 GMT
-
جمعية الصداقة المصرية اللبنانية تشارك في معرض (فوود أفريكا 2017)
شاركت جمعية “الصداقة المصرية اللبنانية” لرجال الأعمال، في المعرض الدولي الثالث للأغذية والمشروبات (فوود أفريكا 2017) والذي انطلقت فاعليته اليوم /السبت/ وذلك بهدف ...Sat, 22 Apr 2017 19:18:45 GMT
-
معلومات الوزراء ينفى حذف 7 ملايين مواطن من البطاقات التموينية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بحذف 7 ملايين مواطن من مقررات ...Thu, 20 Apr 2017 12:37:36 GMT
-
شاهد.. وزارة الدفاع تحتفل بأعياد تحرير سيناء
بث الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، عدة أغانى وطنية للفنان هانى شاكر وأنغام وعدد من المطربين وذلك احتفالا بأعياد تحرير سيناء. وتنتج إدارة الشئون المعنوية عددا من ...Sun, 23 Apr 2017 19:10:30 GMT
-
الإنتاج الحربي يهدد بالانسحاب من الدوري
هدَّد نادي الإنتاج الحربي بعدم مواجهة الاتحاد السكندري في حال تقديم مباراتهما إلى السبت، وذلك في أحدث أزمات المسابقة، وهدد بالانسحاب من الدوري. وقال خالد مهدي، ...Thu, 20 Apr 2017 13:13:32 GMT
-
السيطرة على حريق بمخزن الأدوات الرياضية بجامعة أسوان
نجحت الحماية المدنية بأسوان في السيطرة على الحريق الهائل الذي نشب، اليوم الأحد، بمخزن الأدوات الرياضية التابع لكلية التربية الرياضية جامعة أسوان، دون وقوع أية ...Sun, 23 Apr 2017 18:41:29 GMT
-
استشهاد جندى شرطة واصابة مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش
استشهد جندى شرطة ، وأصيب مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش ، وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى . وكانت الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء قد تلقت اخطارًا باستشهاد ...Thu, 20 Apr 2017 08:45:21 GMT