أحرز أولمبياكوس، لقبه السابع على التوالي، في الدوري اليوناني الممتاز لكرة القدم، و44 في تاريخه، بعد فوز سهل (5-0)، على باس جيانينا المتعثر في مباراته، قبل الأخيرة في الموسم، اليوم الأحد.

سجل ماركو مارين، ومانويل دا كوستا، وألبرتو دي لا بيا “هدفين”، وأليخاندرو دومينجيز من ركلة جزاء لاولمبياكوس ليتخطى دون عناء جيانينا الذي لعب بدون 6 من لاعبيه الأساسيين؛ بسبب الإصابة، والإيقاف.

ويتقدم أولمبياكوس، بـ6 نقاط على أقرب ملاحقيه، وهو فارق لا يمكن تعويضه، قبل مباراة واحدة على نهاية الموسم.