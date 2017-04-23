التعادل يحسم الكلاسيكو التونسي بين الصفاقسي والافريقيالأحد، 23 ابريل 2017 09:13 م
حسم التعادل بنتيجة (1-1) كلاسيكو الجولة السادسة لمنافسات مجموعة التتويج للدوري التونسي لكرة القدم الذي جمع بين الصفاقسي والافريقي .
وشهدت المباراة مستوى طيب من الفريقين وكلاهما كان يبحث عن الفوز وخصوصا الافريقي الذي كان يأمل في البقاء داخل دائرة المراهنة على لقب الدوري.
وأتيجت للإفريقي في الدقيقة 12 فرصة لافتتاح النتيجة بعدما انفرد روزيكي بالحارس رامي الجريدي كما أضاع إبراهيم الشنيحي فرصة للتهديف، رد عليها سليم المحجبي الذي كاد أن يفتتح النتيجة للصفاقسي لولا تألق الحارس فاروق بن مصطفى الذي أخرج الكرة إلى ركلة ركنية .
وفي الدقيقة 33 تحصل النادي الافريقي على ركلة جزاء أعلنها الحكم نعيم حسني بعد أن عرقل حارس الصفاقسي رامي الجريدي اللاعب عصام الدخيلي، لكن الجزائري ابراهيم الشنيحي أهدرها.
وبعد دقيقتين نجح النادي الصفاقسي في افتتاح النتيجة بواسطة حمزة المثلوثي بتصويبة قوية من 30 متر تقريبا غالطت الحارس بن مصطفى لتصبح (1- 0) .
في الشوط الثاني بحث الافريقي عن التعديل ووصل إلى ذلك في الدقيقة 54 عن طريق الجزائري الشنيحي بعد تمريرة حاسمة من أسامة الدراجي وتمهيد رائع من المختار بلخيثر (1-1).
هذا الهدف أعطى نفسا جديدا للنادي الإفريقي الذي كاد أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 56 عندما انفرد ماتيو روزيكي بالحارس رامي الجريدي لكن اللاعب الزيمبابوي أضاع الفرصة بأعجوبة أمام تألق الحارس الجريدي.
النادي الصفاقسي حاول افتكاك الاسبقية من جديد لكنه فشل في مغالطة الحارس فاروق بن مصطفى الذي كان في يومه مثل حارس الصفاقسي رامي الجريدي لتنتهي المباراة بتعادل بطعم الهزيمة للفريقين.
الصفاقسي أصبح رصيده 6 نقاط ليتقاسم المركز الرابع مع نجم المتلوي فيما بقي النادي الإفريقي في المركز الثالث بــ10 نقاط ليزداد الفارق بينه وبين صاحب الصدارة الترجي إلى 4 نقاط وصاحب المركز الثاني النجم الساحلي إلى ثلاث نقاط.
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