وصل إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تأييدًا من منظمة الاتحاد الأفريقي، بشأن محاربة فساد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” بعدما أثبت الجهاز تلاعب مسئولى “كاف” فى عقود البث ومنح الحقوق إلى شركة “لو جاردير” الفرنسية حتى 2028 دون تطبيق وجود منافسة حرة وعادلة.

وجاء إلى منى الجرف، رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، خطاباً من السفير أمجد عبد الغفار، مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، تضمن قرار الاتحاد الأفريقى خلال اجتماعات الدورة العادية الثامنة والعشرين للاتحاد التي أقيمت في أديس أبابا يناير الماضى، الذى يدعم الخطوات التي اتخذها الجهاز ضد عيسى حياتو رئيس الكاف السابق وهشام العمراني السكرتير العام السابق، وإدانة كل منهما في عملية بيع حقوق بث المباريات.

وكان نص القرار:

“نحن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المجتمعين في أديس أبابا في 30 يناير 2017، نعرب عن تنديدنا وإدانتنا القوية والصارمة للظلم المممارس في حق الشباب الأفريقي في الوقت الذي يحتفل فيه هذا الأخير بأحد الأحداث الكبرى الموحدة لصفوفه وذات التأثير العالمي ألا وهو كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

لقد حرم مواطنونا للأسف في جميع أنحاء أفريقيا وخيب آمالهم من التمتع بهذه اللحظات البهيجة بفرح وغبطة بسبب السلوك الاحتكاري والتجاري المحض الذيتسلكه جماعات الضغط وقوى المال الدولية للسيطرة المباشرة على حقوق البث التلفزيوني.

إن هذه الحقوق المانعة وغير المعقولة التي لا يمكن أن تفي بها محطات البث في بلداننا، ولا حتى مئات الملايين من الشباب الأفريقي، تحرمهم من المشاركة في حدث من المفروض أن يكون حفلا أفريقيا يتيح فرصة عظيمة للتقارب والتقاسم والتبادل الثقافي بين شعوبنا.

نطلب اعتماد قانون حول شروط بث الأحداث الرياضية التي تكتسي بأهمية بالغة، على المستوى القاري وفي كل دولة عضو، وأن يتم اتخذا الإجراءات اللازمة والقيام بالمساعي الضرورية من أجل وضع حد للنظام الحالي غير العادل والتمييزي لأسواق حقوق البث في القارة وهو النظام الذي يحرم معظم شباب القارة من متابعة المنافسات.

وعليه، ولوضع حد نهائي لهذا الظلم، خاصة وأن نداءنا يتزامن مع موضوع سنة 2017 الذي نود إهدائه لهذا الشباب الأفريقي، ندعو بقوة جميع الهيئات الأفريقية والمسئولة عن الشباب والرياضة في أفريقيا، من أجل العمل بحزم على إنصاف أفريقيا لاسيما شبابها والتعامل معهم بعدل”.