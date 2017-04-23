قال المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون، فى أول تصريح له أذاعته فضائية الحدث، بعد إعلان النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الفرنسية، والإعادة بينه وبين “لوبان”: إن صفحة جديدة بدأت اليوم بالحياة السياسية الفرنسية.