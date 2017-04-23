 Moheet on google
الأحد 23 ابريل 2017 09:19 مساءً
روابط سريعة
أول تصريح لـ"ماكرون" بعد النتائج الأولية الانتخابات الفرنسية
وزير الاقتصاد الفرنسي إيمانويل ماكرون

أول تصريح لـ"ماكرون" بعد النتائج الأولية الانتخابات الفرنسية

الأحد، 23 ابريل 2017 08:57 م

قال المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون، فى أول تصريح له أذاعته فضائية الحدث، بعد إعلان النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الفرنسية، والإعادة بينه وبين “لوبان”: إن صفحة جديدة  بدأت اليوم بالحياة السياسية الفرنسية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3