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داعية إسلامي يكشف عن كفارة الجماع في نهار رمضان
جنس نشوة زواج

داعية إسلامي يكشف عن كفارة الجماع في نهار رمضان

الأحد، 23 ابريل 2017 08:52 م

سألت سيدة تدعى أم عمرو، عن مقدار كفارة الجماع في نهار رمضان، فأجابها الشيخ محمد توفيق، بأن كفارتها هى إطعام 60 مسكينًا وإخراجها واجب على زوجها وليس عليها.
وأضاف الداعية الإسلامي خلال برنامجه ” فتاوى” المذاع على قناة “الحياة ” مساء اليوم الأحد، أنه يمكن أن تعطى الكفارة لبيت واحد بشرط أن يكون شديد الفقر، بعدها شكر السيدة المتصلة قائلًا: “ربنا يبارك فيكي يا أم عمرو لأنك بتحفظي دينك وإيمانك”.

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