لاس بالماس يفرض التعادل أمام ديبورتيفو في الليجا الإسبانيةالأحد، 23 ابريل 2017 09:12 م
فرض التعادل الإيجابي (1-1) نفسه، على لقاء لاس بالماس، مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس، اليوم الأحد، في المرحلة الـ33 لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
وارتفع رصيد لاس بالماس، لـ39 نقطة بالمركز الـ13، بفارق 5 نقاط خلف ألافيس، صاحب المركز الـ11.
تقدم النجم الغاني كيفن برينس بواتينج للاس بالماس في الدقيقة (44)، فيما تعادل إيباي جوميز، لألافيس في الدقيقة (61).
واضطر لاس بالماس، للعب بـ10 لاعبين بالدقائق الأخيرة، عقب طرد لاعبه ماركو ليفايا في الدقيقة (87).
ويدين بيتيس بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه داركو براساناك، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة .54 وثأر ريال سوسييداد لهزيمته الثقيلة 1 / 5 أمام ديبورتيفو لاكورونا في جولة الذهاب وتغلب عليه 1 / صفر في وقت سابق اليوم.
ورفع سوسييداد رصيده إلى 55 نقطة لينتزع المركز السادس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة فيما تجمد رصيد ديبورتيفو عند 31 نقطة في المركز السادس عشر.
وسجل ويلينا دي سيلفا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية عززت آمال الفريق في إنهاء الموسم بأحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.
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