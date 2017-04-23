مؤمن سليمان: التعادل من المقاولون لا يقلقنيالأحد، 23 ابريل 2017 08:46 م
2017-04-23 17:48:31 GMT
مصر/مدرب سموحة/رياضة أكبر أصغر إعادة الضبط
الأسكندرية في 23 أبريل /أ ش أ/ قال مؤمن سليمان المدير الفني لفريق سموحة - إن التعادل أمام المقاولون العرب بنتيجة 3/3 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم /الأحد/ في إطار منافسات الاسبوع الخامس والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز “غير مقلق”.
وأكد سليمان في تصريحات عقب اللقاء - لقد قدمنا مباراة جيدة وسيطرنا على مجريات الأمور بشكل كبير، لافتا إلى أن ذلك لا يقلل من فريق المقاولون العرب الذى يمتلك لاعبين مميزين وإمكانيات رائعة.
وشدد مدرب الفريق السكندري، على أن لاعبي سموحة قدموا مباراة جيدة رغم ضغط المباريات والاجهاد، مشيرا إلى أن ما حدث في الدقائق الأخيرة وارد في الكرة في إشارة منه إلى نجاح فريق المقاولون في إدراك التعادل.
وأعرب سليمان عن حزنه لتوالي الاصابات بين لاعبي فريقه لدرجة وصل معها عدد الاصابات بالرباط الصليبي إلى 4 لاعبين بخلاف إصابة ياسر إبراهيم في مباراة الإسماعيلى بجذع في الرباط الصليبي وإصابة أحمد تمساح جاري تشخيصها كما تعرض الأفريقي دياوارا لإصابة في كرة الهدف الثالث جاري تشخيصها وهذا أمر قدري .
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