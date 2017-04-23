وصل البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق له، منذ قليل، إلى قصر بيان بالعاصمة الكويتية تلبية لدعوة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، لحضور مأدبة الغداء المقامة بالقصر معه، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على “فيس بوك” صوراً للبابا تواضروس مع الأمير صباح الأحمد، قائلة: “من المرتب له أن يتحرك الوفد إلى كاتدرائية مارمرقس بالحولي مساء اليوم”.