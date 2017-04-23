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إنبي يتعادل مع الإسماعيلي سلبيا في الدوري المصري
الاسماعيلي

إنبي يتعادل مع الإسماعيلي سلبيا في الدوري المصري

الأحد، 23 ابريل 2017 08:43 م

تعادل الإسماعيلى مع إنبى بدون أهداف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام.

بهذه النتيجة وصل الإسماعيلى للنقطة 33 فى المركز التاسع بينما وصل إنبى للنقطة 29 فى المركز الـ12.

وكان الإسماعيلى الأفضل والأكثر سيطرة واستحواذًا على اللعب وهدد مرمى عواد فى أكثر من هجمة فى الشوط الأول، فيما تغير الوضع ورتب الإسماعيلى أوراقه فى الشوط الثانى وفرض سيطرته على مجريات اللعب وشكل خطورة على مرمى محمد عبد المنصف حارس مرمى إنبى.

وشهدت المباراة قيام الحكم هشام عبد الحميد بطرد محمد فتحى بسبب ضرب عبد الله عواض لاعب إنبى بدون كرة، كما تم طرد محمد محسن أبو جريشة مدرب الدراويش، فى الشوط الأول للاعتراض على قرارات الحكم.

جدير بالذكر أن هذه المباراة هى الأولى للإسماعيلى تحت القيادة الفنية لأبو طالب العيسوى والذى تولى المسئولية بعد إقالة التشيكى فرانز ستراكا.

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