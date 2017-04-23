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شاهد.. وزارة الدفاع تحتفل بأعياد تحرير سيناء
محمد انور السادات

شاهد.. وزارة الدفاع تحتفل بأعياد تحرير سيناء

الأحد، 23 ابريل 2017 08:57 م
كتب - متابعات

بث الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، عدة أغانى وطنية للفنان هانى شاكر وأنغام وعدد من المطربين وذلك احتفالا بأعياد تحرير سيناء.
وتنتج إدارة الشئون المعنوية عددا من الأغانى الوطنية التى تعمل على رفع الروح الوطنية للشعب المصرى ، فى إطار خطة الدولة لترسيخ مفهوم الوطنية والانتماء لدى فئات الشعب.

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