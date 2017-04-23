السيطرة على حريق بمخزن الأدوات الرياضية بجامعة أسوانالأحد، 23 ابريل 2017 08:35 م
نجحت الحماية المدنية بأسوان في السيطرة على الحريق الهائل الذي نشب، اليوم الأحد، بمخزن الأدوات الرياضية التابع لكلية التربية الرياضية جامعة أسوان، دون وقوع أية خسائر في الأرواح.
وكان مدير أمن أسوان اللواء مجدي موسى قد تلقى إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية بأسوان العميد أشرف عتريس يفيد باندلاع حريق بمقر كلية التربية الرياضة بجامعة أسوان بمنطقة صحاري جنوب أسوان.
وعلى الفور، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وإسعاف، وتمت السيطرة على النيران ولم ينتج عن الحريق أية إصابات أو خسائر بشرية، فيما يجري حصر خسائر الأدوات الرياضة التي احترقت بالكامل.
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة ؛ لانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق.
وفي الغربية، اندلع حريق هائل داخل إحدى شركات الزجاج، بمنطقة منشية البكري دائرة قسم ثان المحلة بالمحافظة.
وتلقى مدير أمن الغربية اللواء طارق حسونة إخطارا بنشوب حريق هائل داخل إحدى شركات الزجاج بمنطقة منشية البكري دائرة قسم ثان المحلة، وعلى الفور انتقل اللواء حسونة، يرافقه حكمدار أمن المحلة وسمنود اللواء زكريا عباس و8 سيارات إطفاء، لمكان الحريق للتعامل مع النيران التي اندلعت بالمخازن وامتدت للطابق الثاني.
وتجري السيطرة على الحريق، فيما يقوم عمال الشركة بنقل إنتاج المصنع من المخازن قبل أن تلتهمه النيران.
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