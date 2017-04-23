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بالفيديو.. وردة يقود باوك لفوز سهل أمام بلاتيانياس في الدوري اليوناني
عمرو وردة‎

بالفيديو.. وردة يقود باوك لفوز سهل أمام بلاتيانياس في الدوري اليوناني

الأحد، 23 ابريل 2017 08:32 م

قاد اللاعب المصري عمرو وردة فريقه باوك سالونيك للفوز على نظيره بالاتيانياس بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري اليوناني الممتاز لكرة القدم.

وكان وردة مشاركاً في التشكيلة الأساسية للمباراة وسجل هدف فريقه الأول في الدقيقة 4 من الشوط الأول وأضاف دجال لاما الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة من نفس الشوط.

وعاد باول للتسجل في الدقيقة 63 عن طريق يفهين شاخوف ليمنح فريقه فوزاً مريحاً باللقاء.

وقلص اللاعب كونستانتيوس ميندرينوس الفارق بإحراز هدف بالاتيانياس الوحيد في الدقيقة 78.

فوز باوك رفع رصيده الى 58 نقطة ليضمن انهاء الدوري في المركز الثاني خلف أولمبياكوس الذي توج بطلا للدوري ، ومتفوقا على فريق باناثينايكوس القوي الذي يحتل المركز الثالث.

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