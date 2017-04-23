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"ماكرون و"لوبان" يتأهلان للجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية
ماكرون ولوبان

"ماكرون و"لوبان" يتأهلان للجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية

الأحد، 23 ابريل 2017 08:29 م


أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية نتائج أولية للتصويت على الانتخابات الفرنسية الذي جرى اليوم الأحد ، تأهل مرشحي الرئاسة الفرنسية مارين لوبان وإيمانويل ماكرون للجولة الثانية من الانتخابات.

وجاءت نتائجه على النحو التالي:

ماكرون  23.7%

لوبان 21.7%

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