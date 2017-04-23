 Moheet on google
الأحد 23 ابريل 2017 09:16 مساءً
روابط سريعة
كاتب سعودي: نحترم علاقات الدول التي لا يحكمها الإعلام ولا برامج التوك شو
السيسي وسلمان

كاتب سعودي: نحترم علاقات الدول التي لا يحكمها الإعلام ولا برامج التوك شو

الأحد، 23 ابريل 2017 08:30 م
كتب - متابعات

قال الكاتب السعودي، خالد المجرشي، إن الجانبين المصري والسعودي، سيوقعان ميثاق شرف إعلامي موحد، موضحًا أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم تضمن لكل ذي حق حقه، وتكف الألسن والأقلام التي دأبت على إفساد العلاقة بين البلدين.
وتابع خلال حواره على شاشة “صدى البلد”، أن ميثاق الشرف الإعلامي سينظم ما يتم تناوله في الإعلام في كل دولة عن الأخرى، خاصة بعد صدور تنظيم الإعلام والصحافة في مصر، مشددًا على أن وزارة الإعلام السعودية لديها تعليمات بألا يتجاوز في حق أي دولة لم تتجاوز.
وأردف: حتى لو تجاوز الإعلام ضد السعودية دائما نلتزم الصمت احترامًا لعلاقات الدول التي لا يحكمها الإعلام ولا برامج التوك شو.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3