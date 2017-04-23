قال الكاتب السعودي، خالد المجرشي، إن الجانبين المصري والسعودي، سيوقعان ميثاق شرف إعلامي موحد، موضحًا أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم تضمن لكل ذي حق حقه، وتكف الألسن والأقلام التي دأبت على إفساد العلاقة بين البلدين.

وتابع خلال حواره على شاشة “صدى البلد”، أن ميثاق الشرف الإعلامي سينظم ما يتم تناوله في الإعلام في كل دولة عن الأخرى، خاصة بعد صدور تنظيم الإعلام والصحافة في مصر، مشددًا على أن وزارة الإعلام السعودية لديها تعليمات بألا يتجاوز في حق أي دولة لم تتجاوز.

وأردف: حتى لو تجاوز الإعلام ضد السعودية دائما نلتزم الصمت احترامًا لعلاقات الدول التي لا يحكمها الإعلام ولا برامج التوك شو.