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بث مباشر.. ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو الإسباني
مباراة برشلونة وريال مدريد - مباراة ريال مدريد وبرشلونة - الكلاسيكو

بث مباشر.. ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو الإسباني

الأحد، 23 ابريل 2017 08:22 م
محيط - أحمد عبد الخالق

يلتقي فريقا ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو في لقاء الكلاسيكو وقمة الدوري الإسباني الممتاز في جولته الـ 33 من المسابقة.

ويسعى ريال مدريد المنتعش بالتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا أن يؤكد تفوقه ويتغلب على برشلونة كي يواصل التحليق بصدارة الليجا والاقتراب خطوة جديدة من اللقب .

فيما يسعى برشلونة الذي ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من حفظ ماء الوجه أمام جماهيره بعرقلة ريال مدريد والانقضاض على صدارة الليجا .

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