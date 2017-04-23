يلتقي فريقا ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو في لقاء الكلاسيكو وقمة الدوري الإسباني الممتاز في جولته الـ 33 من المسابقة.

ويسعى ريال مدريد المنتعش بالتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا أن يؤكد تفوقه ويتغلب على برشلونة كي يواصل التحليق بصدارة الليجا والاقتراب خطوة جديدة من اللقب .

فيما يسعى برشلونة الذي ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من حفظ ماء الوجه أمام جماهيره بعرقلة ريال مدريد والانقضاض على صدارة الليجا .

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