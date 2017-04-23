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سبورتنج براجا يسقط أمام باكوس فيريرا في الدوري البرتغالي
سبورتنج براجا - ناسيونال ماديرا

سبورتنج براجا يسقط أمام باكوس فيريرا في الدوري البرتغالي

الأحد، 23 ابريل 2017 08:11 م

فاز فريق باكوس دي فيريرا على ضيفه سبورتنج براجا بنتيجة 2-1 على ملعب ماتا ريال، ضمن منافسات الجولة 30 للدوري البرتغالي لكرة القدم.

أحرز لصاحب الدار كل من لويز فيليبي (ق30) و(ق87) من ركلة جزاء وأندريه ليال “أندريزينيو” (ق51)، فيما حمل هدف الضيوف الوحيد توقيع رودريجو بينيو (ق71).

وبهذه النتيجة، ابتعد فيريرا عن مناطق الخطر بعدما رفع رصيده لـ32 نقطة مرتقيا للمركز الثاني عشر، بفارق 9 نقاط عن مراكز الهبوط.

ولا يزال براجا محتفظا بالمركز الخامس برصيد 51 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ماريتيمو السادس، ومفسحا المجال لجيماريش (53 نقطة) للابتعاد بالمركز الرابع حين يستضيف بوافستا في وقت لاحق اليوم.

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