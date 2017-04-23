سانت ايتيان يخطف تعادلاً مثيراً من رين في الدوري الفرنسي

تعادل فريق سانت إتيان اليوم إيجابيا بهدف لمثله مع ضيفه رين في المباراة التي أقيمت على ملعب جيوفروى جيشار، ضمن منافسات الجولة 34 للدوري الفرنسي الأول لكرة القدم.

وضع المهاجم روبير بيريتش أصحاب الأرض في المقدمة (ق39)، قبل أن يعادل قلب الدفاع ميكسير إيدسون النتيجة للضيوف (ق44).

وبهذا التعادل، فشل سانت إتيان من الاقتراب من المراكز الأوروبية (1-5)، حيث اكتفى بالمركز السابع برصيد 46 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن رين صاحب المركز التاسع.