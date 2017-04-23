بالفيديو.. استقبال حافل من جماهير ريال مدريد لفريقها في سانتياجو برنابيو

استقبلت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني، لاعبي فريقها بشكل مميز، قبل انطلاق كلاسيكو الأرض أمام برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية المقربة من ريال مدريد إن الآلاف من جماهير المرينجي كانوا ينتظرون الفريق خارج الملعب، وتم استقبال حافلة الفريق بالهتافات والتصفيق للاعبين.

وتستقبل جماهير ريال مدريد في المباريات الحاسمة والمصيرية حافلة الفريق بشكل مميز، وذلك من أجل دعم الفريق وبث روح معنوية عالية قبل المباريات، مثلما حدث في مباراة إياب ربع نهائي الأبطال أمام بايرن ميونخ يوم الثلاثاء الماضي التي انتهت بفوز الملكي بنتيجة 4-2 .