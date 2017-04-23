أكد الدكتور محمد وهدان، الأستاذ بجامعة الأزهر، أن الله تعالى جعل رحلة الإسراء والمعراج ليلًا، إجبارًا بخاطر الليل لأنه خلقه مظلماً، وجعل النهار مبصرًا، فشرف الليل برحلة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم - إلى سدرة المنتهى وبهذه المعجزة الربانية.

ودلل على قوله في برنامج “الدين والحياة” على شاشة “الحياة”، بما ورد في كتاب “سُبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد -صلى الله عليه وسلم-” للإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي: «كان الإسراء والمعراج ليلًا، لأن ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول إن الله -عز وجل- قال في القرآن العظيم: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً (سورة الإسراء: 12)، فلما محا الله تعالى آية الليل وجعل آية النهار مبصرة، انكسر الليل، فجبر الله -عز وجل- بخاطر الليل، فجعل فيه الإسراء والمعراج بسيدنا محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم.