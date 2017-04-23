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بدء عملية فرز الأصوات فى جزيرة ريونيون الفرنسية
مانويل فالس وبونوا امون- الانتخابات الفرنسية‎

بدء عملية فرز الأصوات فى جزيرة ريونيون الفرنسية

الأحد، 23 ابريل 2017 08:14 م

بدأت عملية فرز الأصوات فى جزيرة ريونيون الفرنسية الواقعة شرق مدغشقر فى المحيط الهندى، لمعرفة المرشح الفائز فى الانتخابات الرئاسية، بحسب وسائل إعلام فرنسية.

وأقبل الفرنسيون الأحد على مراكز الاقتراع وسط تدابير أمنية مشددة فى ظل التهديد الإرهابي، للإدلاء بأصواتهم فى الدورة الأولى من انتخابات رئاسية يلفها الغموض وتعتبر حاسمة لمستقبل الاتحاد الأوروبي.

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