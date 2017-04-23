"سوديك" تختتم الربع الأول من العام بصافي مبيعات متعاقد عليها 1.2 مليار جنيهالأحد، 23 ابريل 2017 07:56 م
اختتمت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) الربع الأول من العام الحالي بتحقيق صافي مبيعات متعاقد عليها بلغ 1.2 مليار جنيه، وهو ما يمثل بداية قوية للعام. حقق صافي المبيعات المتعاقد عليها نمواً بنسبة 64% خلال الربع الأول، وجاء نتيجة ثلاث طروحات للشركة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، حيث بلغت قيمة الوحدات العقارية الجديدة المتاحة للبيع للطروحات الثلاث 1.7 مليار جنيه. كان الربع الأول من 2017 قد شهد إطلاق سوديك لمشروعين جديدين هما One16، وهو مشروع للشقق السكنية الفاخرة في سوديك وست، ومشروع أكتوبر بلازا على مساحة 30 فداناً في السادس من أكتوبر، هذا إلى جانب إطلاق مرحلة جديدة في مشروع ايستاون ريزيدانسيز في القاهرة الجديدة خلال مارس الماضي.
ويعكس أداء الطروحات ومعدلات النمو الكبيرة للمبيعات زيادة في أعداد وأسعار المبيعات. فخلال الربع الأول من العام، تم التعاقد على بيع 340 وحدة مقارنة بـ 227 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبالإضافة لزيادة حجم المبيعات، زادت أسعار الوحدات بنسب تتراوح من 20 إلى 30% بعد تعويم الجنيه المصري. أما بالنسبة لإلغاءات المبيعات فقد بقيت عند مستوى 5% فقط. وتأكيداً لسمعة الشركة الممتازة في تسليم الوحدات في مواعيدها التعاقدية، قامت سوديك بتسليم 399 وحدة خلال الربع الأول من 2017، مقارنة بـ 102 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 3 أضعاف. ومثلت عدد الوحدات التي تم تسليمها في ايستاون وحدها لأكثر من 60% من عمليات التسليم خلال الربع الأول.
وتعليقاً على الأداء التشغيلي للشركة خلال هذا الربع، يقول ماجد شريف- الرئيس التنفيذي لشركة سوديك: “إنّ النتائج التي حققناها خلال الربع الأول تُعد بداية قوية ومبشرة لعام 2017، وهو ما يعكس قدرة السوق العقاري على التكيف مع الظروف الاقتصادية المختلفة، ووجود طلب حقيقي علي المنتجات العقارية. وتمتاز سوديك بمركزها المالي القوي الذي يدعم إستراتيجيتها الطموحة للنمو. ونتطلع لعام جديد من الأداء المتميز على كافة المستويات”
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