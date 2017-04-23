رفض فريق لايبزيج، الذي يسعى لتضييق الفارق مع بايرن ميونيخ المتصدر، اليوم هدية الفريق البافاري الذي أجبر على التعادل 2-2 مع ماينز أمس، ليتعادل هو الآخر مع مضيفه شالكه بهدف لمثله على ملعب فيلتينس آرينا، في ختام منافسات الجولة 30 للدوري الألماني لكرة القدم.

افتتح الضيوف سجل الأهداف مبكرا عبر المهاجم تيمو فيرنير (ق14)، إلا أن الهولندي كلاس يان هونتلار عادل النتيجة مع انطلاق الشوط الثاني (ق46).

وبذلك، ظل لايبزيج منفردا بوصافة جدول الترتيب برصيد 62 نقطة، بفارق 8 نقاط عن القمة التي يتربع عليها بايرن، فيما رفع شالكه رصيده لـ38 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط.