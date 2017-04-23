قال المهندس ياسر قورة مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية إن حفاوة استقبال الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اليوم فور صوله إلى العاصمة السعودية الرياض أخرست كافة الألسنة المشككة في العلاقات بين البلدين.

وأكد خلال تصريحات صحفية إن حرص خادم الحرمين الشريفين على استقبال الرئيس السيسي بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية بنفسه بجانب تأكيده على عمق ومتانة العلاقات التاريخية التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وحرص بلاده على تعزيز التشاور والتنسيق مع مصر يعد بمثابة أكبر رد على كل من يحاول الوقيعة بين البلدين.

ولفت إلى أن تلك الزيارة سيكون لها العديد من النتائج الإيجابية على رأسها تعزيز التعاون والتضامن العربى للوقوف صفًا واحدًا أمام التحديات التي تواجه الأمة العربية وإنهاء الأزمات التي يمر بها عدد من دول المنطقة، بما يساهم في استعادة الأمن والاستقرار بتلك الدول.