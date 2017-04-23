أمجد بليغ أمينا عاما للهيئة الوطنية للإعلامالأحد، 23 ابريل 2017 07:55 م
عقد مجلس أعضاء الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين رئيس الهيئة وبحضور أعضاء المجلس،اليوم /الأحد/ اجتماعا، تم فيه انتخاب المهندس أمجد بليغ رئيس قطاع الهندسة الإذاعية، أمينا عاما للهيئة الوطنية للإعلام.
وبذلك تكون قد اكتملت هيئه المكتب، المكونة من رئيس الهيئة والأمين العام والوكيلين، ومن المهام التي حددها القانون للأمين العام، أن يكون مسئولا عن سير العمل بالهيئة فنياً وإدارياً ومالياً، و تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وتصريف شئون الهيئة والإشراف العام على شئون العاملين وفقاٍ للوائح العمل بالهيئة .
من جانبه، صرح حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بأن المجلس مستمر في طرح الرؤى والأفكار حول وضع النظام الأساسي واللائحة التنفيذية التي سيتم العمل من خلالها، وخطة إصلاح شاملة للإعلام الوطني.
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