 Moheet on google
الأحد 23 ابريل 2017 09:18 مساءً
روابط سريعة
أمجد بليغ أمينا عاما للهيئة الوطنية للإعلام

أمجد بليغ أمينا عاما للهيئة الوطنية للإعلام

الأحد، 23 ابريل 2017 07:55 م

عقد مجلس أعضاء الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين رئيس الهيئة وبحضور أعضاء المجلس،اليوم /الأحد/ اجتماعا، تم فيه انتخاب المهندس أمجد بليغ رئيس قطاع الهندسة الإذاعية، أمينا عاما للهيئة الوطنية للإعلام.
وبذلك تكون قد اكتملت هيئه المكتب، المكونة من رئيس الهيئة والأمين العام والوكيلين، ومن المهام التي حددها القانون للأمين العام، أن يكون مسئولا عن سير العمل بالهيئة فنياً وإدارياً ومالياً، و تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وتصريف شئون الهيئة والإشراف العام على شئون العاملين وفقاٍ للوائح العمل بالهيئة .
من جانبه، صرح حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بأن المجلس مستمر في طرح الرؤى والأفكار حول وضع النظام الأساسي واللائحة التنفيذية التي سيتم العمل من خلالها، وخطة إصلاح شاملة للإعلام الوطني.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3