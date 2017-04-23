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إنريكي يعلن تشكيلة برشلونة ونيمار يغيب
برشلونة - يوفنتوس 3

إنريكي يعلن تشكيلة برشلونة ونيمار يغيب

الأحد، 23 ابريل 2017 07:40 م
محيط - أحمد عبد الخالق

أعلن لويس انريكي المدير الفني لفريق برشلونة تشكيلة فريقه الرسمية التي ستواجه نظيره ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو ضمن لقاءات الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني الممتاز والمعروف اعلاميا بلقاء كلاسيكو الأرض.

وشهدت التشكيلة غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا ليفقد مثلث الهجوم الـ MSN واحداً من أهم أضلاعه.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: جيرارد بيكيه، صامويل أومتيتي ، جوردي ألبا

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبيرتو، راكيتيتش، إنييستا.

الهجوم: ألكاسير، ليونيل ميسي، سواريز.

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