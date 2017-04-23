محافظ بني سويف يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بالمحافظةالأحد، 23 ابريل 2017 07:44 م
تفقد محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب، اليوم الأحد عددا من المشروعات الخدمية في قطاعات التعليم والإسكان ومياه الشرب والصرف والصحي والتموين والنظافة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات والمرافق التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي.
وخلال الجولة، أفتتح المحافظ، مدرسة أبن سينا الإبتدائية المشتركة، بقرية النواميس التابعة لمجلس قروي أبوصير الملق، بمركز الواسطي، بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين و363 ألف جنيه، حيث تعد هذه القرية، ضمن القرى الأكثر احتياجا التي يتم تطويرها حالياً من خلال تحسين وتطوير كافة المرافق بها.
كما تفقد المحافظ، عددا من وحدات الإسكان الاجتماعي بأبوصير الملق، والتي تم إنشاؤها ضمن المرحلة الثانية التي تضم 3 آلاف وحدة سكنية بالعلالمة وبياض العرب وبني سليمان الشرقية والفشن.
وشملت الزيارة أيضا تفقد أعمال تطوير محطتي مياه ميدوم وصفط ميدوم بالواسطى، والتي تشهد أعمال توسعات تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، لرفع الطاقة الإنتاجية بمقدار 60 لتر/ ث لكل محطة لخدمة قرى غروب مركز الواسطي.
وتابع المحافظ سير العمل بمصنع تدوير القمامة بالواسطى والمقام على مساحة 5 أفدنة، بتكلفة 7 ملايين جنيه وطاقة 15 طن/ الساعة بالواسطى، ويخدم مركزي الواسطي، والذي تم افتتاحه منذ عام تقريبا في إطار خطة المحافظة لتحسين منظومة النظافة وتشغيل مصانع تدوير القمامة والبالغ عددهم 4 مصانع فضلا عن سعى المحافظة في تنفيذ مشروع الفرز من المنبع وتحسين منظومة جمع القمامة.
وفي قطاع التموين، تفقد المحافظ صوامع كوم أبواضي، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال محصول القمح للموسم الحالي 2017، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والزيارات المتكررة لأماكن التخزين ومستوى تجهيزها استعدادا للموسم وتلافي كافة المشكلات والتغلب على كل التحديات في هذا الشأن والخروج بالموسم الحالي بشكل لائق
ومن ناحية أخري، عقد المحافظ اجتماعا مع رؤساء المجالس القروية بمركز ومدينة الواسطي، لمناقشة آليات جديدة لتحسين منظومة العمل التنفيذي في مجال الخدمات والمرافق، والتي ترتكز على العمل الميداني المستمر لتحديد احتياجات المواطنين، مشددا على أهمية دور الجمعيات الأهلية والاستفادة من دعمها لمنظومة العمل والمشاركة الفاعلة في حل المشكلات وتوفير الاحتياجات.
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