ارسلت النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنيابة عن كل أسرة مصرية، قائلة: “تعبنا من الفول والطعمية”.

وأوضحت في حواره ببرنامج “صباح دريم” المذاع على شاشة “دريم” اليوم الأحد، أنه على الرغم من تفاؤلها بتحسن الأحوال الاقتصادية والمعيشية في المستقبل، إلا أن الوضع الحالي صعب للغاية، مشيرة إلى أن هناك بعض الأسر دخلت “المفرمة”.

وأردفت “هافترض أن هناك أسرة مكونة من 5 أفراد بياكلوا كل يوم فول وطعمية بس في الثلاث وجبات، هيجيبوا بـ5 جنيهات طعمية وبـ3 جنيهات فول وبجنيه عيش بتكلفة 9 جنيهات في الوجبة الواحدة، يعني هتكلفهم 750 جنيها في الشهر.. كل ده وفي أسر بتاخد 350 جنيها فقط معاش شهري يعني مش هايكفيها فول وطعمية”.