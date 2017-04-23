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جماهير الأهلي تطلق حملة لارتدا تيشيرت النادي احتفالا ب110 عام
النادي الاهلي

جماهير الأهلي تطلق حملة لارتدا تيشيرت النادي احتفالا ب110 عام

الأحد، 23 ابريل 2017 07:51 م

أطلقت جماهير النادي الأهلي على موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” حملة لارتداء تيشيرت النادي غدا في مختلف الأماكن، احتفالا بمرور 110 سنة على تأسيس القلعه الحمراء.

ودعت الصفحات الأهلاويه على مواقع التواصل الاجتماعي كل جماهير المارد الأحمر بالنزول غدا إلى المدارس والجامعات والشوارع والميادين مرتدين تيشيرت النادي احتفالا بتأسيسه الذي يمر عليه غدًا 110 سنة.

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