غدا.. رئيس الوزراء يبحث مع «سعفان» و«المراغي» ترتيبات الاحتفال بعيد العمال

يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، غدا الاثنين، اجتماعا بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة وجبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر لمناقشة آخر استعداد احتفال الوزارة بعيد العمال.

ومن المتوقع أن يتطرق الاجتماع لأهم ملفات الوزارة والعمل عليها خلال الفترة المقبلة، ويعقب الاجتماع مؤتمرا صحفيا لاستعراض ما انتهى إليه الاجتماع.