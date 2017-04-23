أعلن رئيس جامعة بنى سويف الدكتور أمين لطفى ، اليوم الأحد ، عن تعيين الدكتور عبد الرحمن سليم عميداً لكلية التجارة لمدة 3 سنوات ، بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2017 .

جدير بالذكر أن الدكتور عبد الرحمن سليم حصل على بكالوريوس التجارة بتقدير عام امتياز وكان أول دفعته وتم تعيينه معيداً بالكلية ثم حصل على درجة الماجستير من جامعة القاهرة عام 1992 ، وحصل على درجة الدكتوراة من جامعة القاهرة عام 1997 ، كما عمل رئيس قسم الادارة بكلية التجارة ورئيس لقسم الإدارة بكلية العلوم الطبية التطبيقية عام 2015 ، وعمل مديراً لمركز المؤتمرات ، وشارك فى العديد من المؤتمرات العلمية وقام بنشر العديد من الأبحاث فى مجال الإدارة فى المجلات العلمية المتخصصة.