بدء الاجتماع الـ13 للجنة الوطنية الثلاثية لدراسة آثار سد النهضة بالقاهرةالأحد، 23 ابريل 2017 07:24 م
بدأت اليوم بالقاهرة ولمدة أربعة أيام فعاليات الاجتماع الثالث عشر للجنة الوطنية الثلاثية لدراسة آثار سد النهضة الإثيوبي، وذلك بمشاركة الفنيين والمختصين من الدول الثلاثة (مصر – السودان – إثيوبيا) وبحضور ممثلى المكاتب الاستشارية الفرنسية.\
يتناول الإجتماع مناقشة مسودة التقرير الاستهلالي للدراسات والمقدم من المكاتب الاستشارية الفرنسية، وعرض ملاحظات الدول على مسودة التقرير الاستهلالي، ومن ثم اتفاق الدول على تلك الملاحظات، والتي سيقوم الاستشاري بأخذها في الاعتبار عند إعداد التقرير الاستهلالي النهائي.
وتعتبر المرحلة الحالية (المرحلة الاستهلالية) هي المرحلة التي يتم فيها تحديد الآلية التي تعمل بها المكاتب الاستشارية، في إطار اتفاق الدول على الالتزام بالعرض الفني المقدم، وكذلك الشروط المرجعية.
وقد أكدت الدول على احترام الاستشاري لتوصيات اللجنة الدولية للخبراء والتي أوصت بأهمية أن تعد الدراسات بحيث تشمل على أهم شواغل الدول، وكذلك سوف يقوم الاستشاري من خلال الدراسات بالإضافة لتقييم آثار السد ، بتحديد أنسب آلية للملء والتشغيل وهو ما يتواءم مع أهم بنود اتفاق المبادىء الذى وقعه الرؤساء فى مارس 2015.
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