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ليفربول يسقط أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

ليفربول يسقط أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

الأحد، 23 ابريل 2017 07:35 م
وكالات

خسر ليفربول الإنجليزي أمام نظيره كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف في لقاء الجولة الـ 34 من الدوري الممتاز لكرة القدم “بريمييرليج”.

سجل الأهداف فيليب كوتينهو في الدقيقة 24 لليفربول، وكريستيان بينتيكي لكريستال بالاس في الدقيقتين 43 و 74 ..

تلك الخسارة أوقفت ليفربول عند النقطة 66 في المركز الثالث ورفع كريستال بالاس رصيده للنقطة 38 في المركز الثاني عشر.

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