نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فيديو مروعاً، لهجوم شرس من نمر على سائحة صينية، وحاول التهامها خلال قيامها بجولة بمحمية طبيعية للحيوانات في جنوب إفريقيا.

وحسب “العربية”، فقد كشف الفيديو الذي تم تصويره بهاتف محمول الفهد وهو يتجه ناحية الضحية قبل أن يفاجئها ويقفز عليها، محاولاً قضم رقبتها، لكن سرعان ما تدخل أحد الحراس لإنقاذها وإبعاده عنها.

وقد تشبثت السيدة بالحارس وأخذت تصرخ بعدما طرحها الفهد أرضاً، وقالت الصحيفة إن الضحية بيجي ليو نجت ولم تتعرض لأي أذى جراء ذلك الهجوم الكارثي.