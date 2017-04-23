تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة للدكتور أسامة الأزهري مستشار الرئيس للشئون الدينية، داخل دار الكتب التابعة لوزارة الثقافة.

وظهر في الصورة الدكتور الأزهري تعلوه الكتب المتراصة حوله، وعلق عدد من رواد الفيسبوك إن الأزهري يجلس بين الحين والآخر، عدة ساعات متواصلة للقراءة، والتزويد والنهل من بحور الثقافة، بمعلومات جديدة.

ويعتبر كتاب الحق المبين للرد على من تلاعب بالدين من أهم كتب الأزهري، والتي ترجمت إلى أكثر من 13 لغة أجنبية حول العالم، للرد على الأفكار المغلوطة المنسوبة للإسلام.

ومن المقرر أن يصدر الأزهري قريبًا، موسوعة علمية كبيرة، عكف على كتابتها أكثر من سنتين.