 Moheet on google
الأحد 23 ابريل 2017 07:50 مساءً
روابط سريعة
ريال مدريد يهاجم برشلونة بـ «BBC»
ريال مدريد ونابولي

ريال مدريد يهاجم برشلونة بـ «BBC»

الأحد، 23 ابريل 2017 07:26 م
محيط - أحمد عبد الخالق

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد تشكيلة فريقه التي ستواجه نظيره برشلونة في كلاسيكو الأرض بالجولة الـ 33 من الدوري الإسباني الممتاز.

وشهدت التشكيلة تواجد الثلاثي الهجومي “BBC”  كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: كارفاخال، ناتشو، سيرجيو راموس، مارسيلو.

الوسط: كاسيميرو ، لوكا مودريتش، توني كروس.

الهجوم:  كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول 75 نقطة، وبرشلونة في المركز الثاني 72 نقطة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3