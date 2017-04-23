3 تطبيقات مذهلة للتحكم في سطح المكتب عن بعدالأحد، 23 ابريل 2017 07:18 م
مع الاعتماد المتواصل على وسائل التكنولوجيا في عصرنا الحالي، تتزايد الحاجة للتطبيقات التي تسمح للمستخدم بالتحكم في سطح المكتب البعيد.
فمن خلال هذه التطبيقات سيكون بوسعك الوصول إلى جهاز الحاسب أو الهاتف من أي مكان في العالم، بخلاف كونها أحد الوسائل الممتازة لتقديم الدعم الفني للآخرين، لذا تعرف على أفضل 3 تطبيقات للتحكم بسطح المكتب البعيد، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.
تطبيق TeamViewer
التوافر: ويندوز – ماك – أندرويد – آي أو إس – لينكس – ويندوز فون – كروم – بلاك بيري
من خلال تجربة بسيطة لتطبيق TeamViewer ستلاحظ أنه يُقدم مجموعة من المزايا التي تجعله يتفوق على منافسيه، فهو لا يتيح فقط التحكم بسطح المكتب البعيد بمرونة، بل يدعم أيضاً نقل الملفات ومكالمات الفيديو وإنشاء العروض البعيدة.
طريقة إعداد البرنامج سهلة للغاية ويُمكنك الاختبار ما بين التثبيت الأساسي أو العمل لمرة واحدة، كما أنك لن تحتاج إلى إنشاء حساب بل فقط كتابة معرف الحاسب وكلمة المرور، وهو يمتاز بالسرعة والأداء السلس إلى جانب واجهة استخدام بسيطة للغاية وذلك على الرغم من التنوع الشديد في الوظائف التي يُقدمها.
تطبيق AnyDesk
التوافر: ويندوز – ماك – أندرويد – آي أو إس – لينكس
يعتبر التطبيق أحد الخيارات القوية للتحكم بسطح المكتب البعيد على مختلف منصات التشغيل، فهو المطور من موظفين سابقين لدى TeamViewer استطاع أن يُقدم تجربة أكثر بساطة ومرونة.
ويُقدم التطبيق مجموعة من الخيارات المفيدة بما في ذلك منح المستخدم السيطرة الكاملة على الجهاز وليس فقط تقاسم الشاشة معه، وكذلك دعم مشاركة الملفات، لكن إن كنت تبحث عن مزايا مثل تسجيل الشاشة أو مكالمات الفيديو فلن يلائم احتياجاتك على الأقل حتى الآن، وهو يعد أحد أفضل الخيارات للتحكم بسطح المكتب البعيد خصوصاً للباحثين عن البساطة والسهولة، ورغم افتقاره لبعض المزايا التي يُقدمها TeamViewer إلا أنه يبقى أحد أفضل البدائل المتوفرة في هذا المجال.
تطبيق Chrome Remote Desktop
التوافر: ويندوز وماك (من خلال المتصفح) – أندرويد – آي أو إس
إن كنت تبحث عن تطبيق لمجرد التحكم بسطح المكتب البعيد دون الحاجة إلى المزايا الإضافية كنقل الملفات فيمكنك الاعتماد على تطبيق Chrome Remote Desktop الذي يتيح للمستخدمين الوصول إلى سطح المكتب البعيد من خلال المتصفح، وهو مناسب جداً لمستخدمي متصفح كروم الذين لا يرغبون بثبيت برامج إضافية للتحكم بسطح المكتب، خاصة وأنه يمتاز بسهولة تامة في الإعداد والاستخدام.
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