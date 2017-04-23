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فرنسا: انتهاء التصويت في انتخابات الرئاسة
هولاند وهامون يدليان بصوتيهما فى الانتخابات الفرنسية

فرنسا: انتهاء التصويت في انتخابات الرئاسة

الأحد، 23 ابريل 2017 07:18 م

انتهى اليوم الأحد في تمام السابعة مساء بالتوقيت المحلي التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية-التي يتنافس فيها 11 مرشحا- بينما يستمر الاقتراع حتى الثامنة مساء في بعض المدن الكبرى من بينها العاصمة باريس.

وقد بدأت على الفور عملية فرز الأصوات في اللجان التى اغلقت ابوابها على ان تعلن النتائج اول بأول.

و كان الناخبون في فرنسا قد توافدوا منذ الثامنة صباحا على اللجان الانتخابية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد و البالغ عددها 66546 لجنة و ذلك وسط اجراءات امنية مشددة؛ حيث انه للمرة الاولى تجرى الرئاسيات الفرنسية تحت نظام الطوارىء الساري في البلاد منذ هجمات نوفمبر 2015 الارهابية.

و تقدر نسبة الممتنعين عن التصويت بنحو %20، بحسب معهد ايلاب لاستطلاعات الرأي، و ذلك على عكس التوقعات بأن تتجاوز %30.

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