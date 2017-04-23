بالفيديو- إليك.. قائمة الهواتف المشغلة لأقوى متصفح على الإطلاقالأحد، 23 ابريل 2017 07:16 م
أصدرت شركة مايكروسوفت مؤخراً متصفح مايكروسوفت إيدج، ليكون منافساً لجوجل كروم في يونيو2016.
وفقاً لاختبار الشركة، فإن مايكروسوفت إيدج تجاوز جميع منافسيه وجاوز جوجل كروم بسهولة بأكثر من ثلاث ساعات، حسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية، عن صحيفة “إكسبرس” البريطانية.
ردت جوجل على الفيديو بإصدار نسخة جديدة من كروم، الذي تفوق على النسخة السابقة وأطال عمر البطارية، والآن كشفت مايكروسوفت عن سلسلة جديدة من الاختبارات وفقاً للفيديو التالي.
يحتوي أحدث فيديو مقارنة أحدث إصدار من إيدج الذي يتم تضمينه كجزء من تحديث ويندوز 10 الجديد- في مقابل كروم وفايرفوكس، والثلاثة متصفحات تعمل على ثلاثة أجهزة كمبيوتر محمول متماثلة لاختبارها.
ووفقاً لمايكروسوفت، تمكن فايرفوكس من الصمود لسبع ساعات من عرض حلقات فيديو قبل أن ينهار، وقاوم كروم لتسع ساعات، واستمر مايكروسوفت إيدج لمدة 12 ساعة ونصف الساعة مُدهشة، وأوضحت مايكروسوفت طريقة الاختبار بالكامل في مدونة مُفصلة.
متاح لـ13 نوع من الهواتف الذكية
باستخدام اختبار مفتوح المصدر يسمى اختبار قوة المتصفح ” Browser Efficiency Test”، الذي صممته مايكروسوفت داخلياً، اكتشفت الشركة أن متصفح ويب إيدج الخاص بها يستخدم 31% من الطاقة أقل من جوجل كروم.
يستخدم مايكروسوفت إيدج طاقة أقل بنسبة 44% من فايرفوكس، وفقاً لنفس الاختبار، تأتي الأخبار مع تأكيد مايكروسوفت أن تحديث ويندوز 10 سيطرح فقط لـ13 نوعاً من الهواتف الذكية.
الهواتف الذكية الوحيدة القادرة على تشغيل تحديث نظام التشغيل ويندوز 10 كرياتورز عند إصداره هي: HP Elite x3 وMicrosoft Lumia 550 وMicrosoft Lumia 640 وLumia 640 XL وMicrosoft Lumia 650 وLumia 950 XL Microsoft Lumia 950 وAlcatel Idol 4S4S وAlcatel One Touch Fierce XL، سوفتبانك 503LV، Vaio Phone Biz، ماوس كمبيوتر مادو سما Q601، و Trinity NuAns NEO.
إلى جانب هذه الهواتف، لن يتلقى أي جهاز آخر بشكل رسمي أي تحديثات ويندوز 10 كرياتورز، لكن هناك حل بديل، حيث أكدت مايكروسوفت أن مصممي ويندوز يعملون على إصدار نسخة بيتا من تحديث كرياتورز على أجهزة غير مدرجة في القائمة سوف تكون قادرة على تشغيل البرنامج، ومع ذلك، فإن هذه الأجهزة سوف تُشغل البرنامج على مسؤوليتها الخاصة، دون أي دعم رسمي من شركة التكنولوجيا الكائنة في ريدموند، كما لن يتم طرح أي عروض جديدة من ويندوز إنسايدر المعدل على أية أجهزة، بخلاف الـ13 جهازاً في القائمة الرسمية.
تقول ساركار مهندسة البرمجيات:” نُدرك أن العديد من المتابعين سيشعرون بخيبة أمل لمعرفة أن أجهزتهم لم تعد معتمدة”، وتضيف: “لقد نظرنا إلى تفاعل الأجهزة من متابعينا وأدركنا أننا لم نكن نقدم أفضل تجربة ممكنة لعملائنا على العديد من الأجهزة القديمة، ساعدنا ذلك في تحديد الأجهزة التي ندعمها لتحديث ويندوز كرياتورز 10، نستمع باستمرار إلى ملاحظاتكم لتوفير أفضل تجربة لجميع عملائنا”.
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