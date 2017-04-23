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"ماكرون" يتصدر الانتخابات الفرنسية
وزير الاقتصاد الفرنسي السابق إيمانويل ماكرون

"ماكرون" يتصدر الانتخابات الفرنسية

الأحد، 23 ابريل 2017 07:13 م

انطلقت اليوم الأحد الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية، والتي سيتم من خلالها انتخاب الرئيس الفرنسي الـ29 في تاريخ الجمهورية الفرنسية الثانية.
وصوت أغلب الناخبون الفرنسيون في كندا باستثناء مونتريال، والولايات المتحدة لصالح المرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، يليه فرانسوا فيون في المركز الثاني، وجان لوك ميلانشون في الثالث، وفقا لمعطيات قناة “آر تي بي اف” البلجيكية.
ووفقا لمعطيات القناة، فقد صوت لصالح ماكرون في كندا والولايات المتحدة 45.35 % من الناخبين و25.33% لصالح فيون و14.05% لصالح ميلانشون، وتم إعلان نتائج جزئية للانتخابات في الجزر الواقعة ما وراء البحار التابعة لفرنسا، وتقدم ميلانشون وماكرون في نتائجها.

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