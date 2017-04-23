كيف تعرف الأماكن التي زرتها.. "جوجل" لديها الإجابةالأحد، 23 ابريل 2017 07:12 م
أضافت جوجل خاصية جديدة لتطبيق الخرائط الخاص بها على نظام iOS، تسمح للمستخدمين بمعرفة أماكن تواجدهم، والمناطق التي زاروها.
يضم القسم المسمى بـ TimeLine “إطارك الزمني”، جميع الأماكن التي زارها المستخدمون والتي يمكن رؤيتها بالتاريخ، ووسيلة المواصلات، أو نوع الأنشطة، حسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية، عن صحيفة “تليجراف” البريطانية.
يمكن للمستخدمين معرفة المطاعم التي زاروها، أو كيف سافروا إلى برايتون في زيارتهم الأخيرة، تقول جوجل إن هذه الخاصية مصممة لمساعدة المستخدمين على إجابة أسئلة من قبيل “ما هو اسم متجر التحف الذي مررت به في ذلك اليوم؟” أو “هل أرسلت الملابس إلى التنظيف الجاف يوم الثلاثاء أم الأربعاء؟”.
وإليك طريقة الوصول إلى إطارك الزمني، وإيقافه عن تعقبك إن وجدته مخيفاً، لذا تعرف على الأماكن التي زرتها:
للاطلاع على سجل الأماكن التي زرتها قريباً، عليك التأكد من وجود النسخة الأخيرة من التطبيق على نظام iOS، يمكنك التحقق من ذلك عن طريق متجر التطبيقات (App Store) ثم التحديثات (Updates).
بمجرد تحديث التطبيق سيمكنك الإطلاع على إطارك الزمني عن طريق النقر على الثلاثة خطوط الموجودة أعلى الزاوية اليمنى المسؤولة عن فتح مركز التحكم، في هذا القسم، بوسعك رؤية الأماكن التي زرتها في يوم محدد، أو البحث عن المواقع عبر مجموعة من الفئات مثل التاريخ، ونوع النشاط ووسيلة المواصلات المستخدمة، كما طرحت جوجل وسيلة لمستخدميها لتعديل سجل تحركاتهم إذا ما أخطأ التطبيق في تحديدها، على سبيل المثال، إن ظن التطبيق أنك تناولت العشاء في المطعم المجاور للمكان الذي تواجدت فيه بالفعل، فيمكنك تعديل ذلك.
بوسعك أيضاً الوصول إلى إطارك الزمني عن طريق قسم الخريطة داخل التطبيق، حين تفتح بطاقة المكان الخاصة بأحد المواقع التي زرتها من قبل، فستظهر أمامك تواريخ زيارتك له في التفاصيل الموجودة بجانب رمز الرسم البياني، يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات مثل الوقت الذي قضيته عن طريق النقر عليها.
يمكن كذلك للمستخدمين المهتمين بالحصول على تذكيرات منتظمة بالأماكن التي ذهبوا إليها، الاشتراك في بريد إلكتروني شهري، يُذكر فيه أهم الزيارات، يمكنهم ذلك عن طريق الذهاب إلى “الإطار الزمني”، ثم النقر على الثلاث نقاط الموجودة أعلى الزاوية اليمنى، وفتح الإعدادات (Settings)، ثم اختيار إرسال البريد الإلكتروني أو إيقافه.
قد تكون خاصية البريد الإلكتروني مفعلة لدى بعض المستخدمين، لذا سيكون عليهم اختيار إيقاف إرسال هذه الرسائل.
إيقاف جوجل عن تعقبك
إذا وجدت أن تعقب الأماكن بواسطة جوجل هو خيار مخيف، فبإمكانك الإيقاف عن تخزين المعلومات، وإزالة كل ما جرى حفظه، لفعل ذلك، افتح الإطار الزمني الخاص بك، وانقر على الثلاث نقاط الموجودة أعلى الزاوية اليمنى، ثم اذهب إلى الإعدادات، حيث يمكنك تحديد ما يمكن للتطبيق تعقبه، ومسح أي بيانات أخرى محفوظة، أو يمكنك إيقاف التطبيق من تعقب المواقع عبر قسم الإعدادات، بوسعك كذلك اختيار إزالة سجل الأماكن التي زرتها خلال نطاق زمني محدد، أو النقر لإزالة سجل الأماكن بأكمله، وكل المعلومات التي تم جمعها.
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