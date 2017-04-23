ضرب اليوم زلزال بقوة 5.9 درجة وفقا لمقياس ريختر سواحل وسط تشيلى .

وذكرت قناة “روسيا اليوم” الناطقة باللغة الإنجليزية، أن مركز الزلزال يقع على بعد 42 كيلومترا إلى الغرب من مدينة ” فالباريسو” ، وذلك وفقا للمركز الأمريكى للمسح الجيولوجى .

ولم تتوافر – حتى الان – أية تقارير عن حدوث خسائر بشرية او مادية نتيجة لهذا الزلزال.