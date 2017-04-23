 Moheet on google
الأحد 23 ابريل 2017 07:46 مساءً
روابط سريعة
زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب سواحل وسط تشيلى
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال إندونيسيا

زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب سواحل وسط تشيلى

الأحد، 23 ابريل 2017 07:11 م

ضرب اليوم زلزال بقوة 5.9 درجة وفقا لمقياس ريختر سواحل وسط تشيلى .

وذكرت قناة “روسيا اليوم” الناطقة باللغة الإنجليزية، أن مركز الزلزال يقع على بعد 42 كيلومترا إلى الغرب من مدينة ” فالباريسو” ، وذلك وفقا للمركز الأمريكى للمسح الجيولوجى .

ولم تتوافر – حتى الان – أية تقارير عن حدوث خسائر بشرية او مادية نتيجة لهذا الزلزال.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3