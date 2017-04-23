لحفظ فوائده.. هذه أفضل طريقة لإعداد الشايالأحد، 23 ابريل 2017 07:09 م
تحضير فنجان من الشاي لا يتطلب في العادة الكثير من الجهد أو الإبداع، إلا أن هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي قد تضيف قيمة غذائية أكبر لفنجان الشاي الذي تتناوله.
إعداد الشاي في فرن الميكروويف أفضل صحياً من إعداده في الغلاية أو الإبريق المخصص لإعداد الشاي، عن موقع “كير 2”، المعني بالشؤون الصحية:
غلاية الشاي التقليدية
يقول الدكتور كوان فونج، العالم الأسترالي المتخصص في الأغذية الطبيعية ، إنه على الأغلب فإن محبي الشاي لن يسعدوا بتلك المعلومة، إلا أنه أكد أن إعداد كوب في الميكروويف سيكون أكثر فائدة بكثير من إعداده بالطريقة التقليدية في الإبريق أو الغلاية.
إعداد الشاي في فرن الميكروويف
ويشرح فونج قائلاً إن فرن الميكروويف يحتفظ بنحو 80% من المركبات البيولوجية الفعالة مثل الكافيين والثيانين والبوليفينول سواء في الشاي الأحمر أو الأخضر، البوليفينول هو نوع من مضادات الأكسدة التي تقلل مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالأوعية الدموية وارتفاع مستوى الكوليسترول وضغط الدم العالي والسكري، بينما الثيانين هو نوع من الأحماض الأمينية التي تعزز من الشعور بالاسترخاء.
وينصح فونج بتناول ما بين كوبين إلى 3 أكواب من الشاي سواء الأخضر أو الأحمر، في اليوم للاستفادة من تلك الفوائد الصحية، مع وضع الماء الساخن في الكوب ويضاف إليه الشاي ثم يوضع في فرن الميكروويف لمدة 30 ثانية، ثم تركه ليبرد لمدة دقيقة قبل الاستمتاع بتناول الشاي، ويشير إلى أن الإعداد بهذه الطريقة يكسبه أيضاً طعماً أفضل من إعداده في الغلاية أو الإبريق.
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