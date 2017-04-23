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الخارجية السعودية: الملك سلمان في مقدمة مستقبلي السيسي
السيسي وسلمان

الخارجية السعودية: الملك سلمان في مقدمة مستقبلي السيسي

الأحد، 23 ابريل 2017 07:11 م


نشرت الصفحة الرسمية للخارجية السعودية، عبر موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”، صورة من وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السعودية، معلقة عليها: “خادم الحرمين الشريفين في مقدمة مستقبلى رئيس جمهورية مصر العربية”.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل منذ قليل، العاصمة السعودية الرياض، على رأس وفد رفيع فى زيارة رسمية للمملكة، يلتقى خلالها العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وكان خادم الحرمين الشريفين فى مقدمة مستقبلى الرئيس السيسي فور وصوله مطار قاعدة الملك سلمان الجوية.

كما كان فى استقباله الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أحمد بن عبد العزيز قطان، وسفير مصر لدى المملكة ناصر حمدى وأعضاء السفارة المصرية بالمملكة.

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