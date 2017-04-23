إليك.. 6 أطعمة غنية بالدهون تقلل خطر الوفاةالأحد، 23 ابريل 2017 07:04 م
لا شك بأنك سمعت الكثير من أخصائيي التغذية الذين ينصحون بالإكثار من تناول لحوم الأسماك، التي تعتبر مصدراً مهماً وأساسياً، وغنياً بالكثير من البروتين، والفيتامينات، والمعادن، والدهون الصحية غير المشبعة.
أكثر ما تشتهر به الأسماك والمأكولات البحرية هي أحماض الأوميجا 3 الدهنية، وحمضي دوكوساهيكسانويك وإيكوسابنتاينويك، التي تعتبر كلها مفيدة للصحة، حتى أن القواعد الإرشادية الغذائية للأمريكيين توصي بتناول حصتين من المأكولات البحرية أسبوعياً، أي حوالي 227 جراماً.
وتظهر الدراسات في يومنا الحالي أهمية أحماض الأوميجا 3 الدهنية، والتي تحسن من حالات ارتفاع ضغط الدم، والسكتة الدماغية، وبعض أنواع السرطان، والربو، والسكري من النمط الثاني، ومرض الزهايمر.
ويشتهر السمك بفوائده الصحية خافيصة ما يرتبط بالقلب، والأوعية الدموية، إذ يخفف من خطر الإصابة بأمراض القلب التي تعتبر من بين الأسباب الرئيسية للموت في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويُوجد الكثير من الأطعمة الغنية بالعناصر والدهون غير المشبعة الصحية، بالإضافة إلى الأسماك، والتي يساهم تناولها في المحافظة على الصحة، والتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ما يطيل العمر ويقلل من خطر الموت.
وحسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية، هناك بعض الأطعمة لها نفس الفوائد إذ تمد الجسم بالدهون والاحماض النافعة، وهي:
الجوز
وأظهرت الدراسة أن أحد أحماض أوميغا 6 الدهنية، والذي يُدعى حمض اللينوليك يتوفر بكثرة في الجوز، ويساعد في محاربة السرطان ومرض الشريان التاجي.
زيت الكانولا ودوار الشمس
يعتبر زيوت الكانولا ودوار الشمس والصويا من أفضل المصادر الغنية بحمض اللينوليك أيضاً.
الأفوكادو
الأفوكادو من أهم مصادر الدهون الأحادية غير المشبعة التي تخفض نسبة الكوليسترول وتزيد نسبة فيتامين “إي”.
زبدة الفول السوداني
تحوي على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، لكن يجب الحذر من الأنواع الخالية من السكر ويفضل تناولها بكميات صغيرة، كونه يحوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية.
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