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الأحد 23 ابريل 2017 07:49 مساءً
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بيتيس يهزم سيلتا فيجو المنتعش في الليجا الإسبانية
ريال بيتيس

بيتيس يهزم سيلتا فيجو المنتعش في الليجا الإسبانية

الأحد، 23 ابريل 2017 07:17 م

حقّق فريق ريال بيتيس انتصارًا غاليًا على  مضيفه فريق سيلتا فيجو بنتيجة 1-0 على ملعب بالايدوس ضمن منافسات الأسبوع رقم 33 من الدوري الإسباني الممتاز.
سجّل هدف المباراة الوحيد للفريق الأندلسي داركو براساناك في الدقيقة 54 من عمر المباراة.
وبهذا الفوز ارتقى فريق ريال بيتيس إلى مركز  الـ14 برصيد 37 نقطة، بينما توقف رصيد سيلتا فيجو عند النقطة رقم 44 في المركز العاشر.

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