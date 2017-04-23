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البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غداً
حسام البدري

البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غداً

الأحد، 23 ابريل 2017 07:04 م

أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طنطا المقرر لها غدًا الإثنين على ستاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الـ25 من مسابقة الدورى الممتاز.
وجاءت القائمة كالتالى:
شريف إكرامي، أحمد عادل، محمد الشناوي، أحمد فتحي، سعد سمير، محمد نجيب، علي معلول، محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عاشور، حسام غالي، عبد الله السعيد، ميدو جابر، صالح جمعة، حمودي حمودي، أجاي، كوليبالي، عمرو جمال، كريم نيدفيد، صبري رحيل، أكرم توفيق.

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