 Moheet on google
الأحد 23 ابريل 2017 07:40 مساءً
روابط سريعة
اليونسكو تختار كوناكري العاصمة العالمية للكتاب لعام
اليونسكو

اليونسكو تختار كوناكري العاصمة العالمية للكتاب لعام

الأحد، 23 ابريل 2017 07:24 م
خاص - محيط

اختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) مدينة “كوناكري” بجمهورية غينيا العاصمة العالمية للكتاب لعام 2017 ، وذلك لمدة عام واحد فقط اعتبارا من 23 أبريل الجاري.

وذكر راديو ” فرنسا الدولي” اليوم (الأحد) أن السلطات في غينيا أعربت عن رغبتها أن يكون عام الكتاب مفيد على المدى الطويل مع المشروع الرئيسي ، وهو بناء مكتبة في كل مدينة بكوناكري ومن ثم سلسلة من نقاط قراءة في كل حي ، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع نحو 5 مليارات فرنك أفريقي (7 ملايين يورو) ، ويهدف لخلق ثقافة الكتاب من أجل حث السكان على القراءة وتحسين فرص الحصول على الكتب للمواطنين لاسيما الشباب.

وأضاف الراديو أنه في كل عام، تختار اليونسكو والمنظمات الدولية - التي تمثل القطاعات الرئيسية الثلاثة لصناعة الكتاب (الناشرون وباعة الكتب والمكتبات) - عاصمة عالمية للكتاب لمدة عام .. موضحا أن هذا الحدث يتزامن مع مشاريع لتطوير لمكتبات التي أنشأت في كل حي من أحياء مدينة “كاناكري” الغينية.

يذكر أن الاحتفال بهذا اليوم يعود إلى عام 1995 ، حين قررت اليونسكو لأول مرة اعتبار 23 أبريل يوما عالميا للكتاب وحقوق المؤلف ، ثم دأبت بعد ذلك على تنظيم احتفاليات عالمية في التاريخ نفسه ، تقديرا للكتاب وتشجيعا على القراءة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3