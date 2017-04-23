اليونسكو تختار كوناكري العاصمة العالمية للكتاب لعامالأحد، 23 ابريل 2017 07:24 م
اختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) مدينة “كوناكري” بجمهورية غينيا العاصمة العالمية للكتاب لعام 2017 ، وذلك لمدة عام واحد فقط اعتبارا من 23 أبريل الجاري.
وذكر راديو ” فرنسا الدولي” اليوم (الأحد) أن السلطات في غينيا أعربت عن رغبتها أن يكون عام الكتاب مفيد على المدى الطويل مع المشروع الرئيسي ، وهو بناء مكتبة في كل مدينة بكوناكري ومن ثم سلسلة من نقاط قراءة في كل حي ، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع نحو 5 مليارات فرنك أفريقي (7 ملايين يورو) ، ويهدف لخلق ثقافة الكتاب من أجل حث السكان على القراءة وتحسين فرص الحصول على الكتب للمواطنين لاسيما الشباب.
وأضاف الراديو أنه في كل عام، تختار اليونسكو والمنظمات الدولية - التي تمثل القطاعات الرئيسية الثلاثة لصناعة الكتاب (الناشرون وباعة الكتب والمكتبات) - عاصمة عالمية للكتاب لمدة عام .. موضحا أن هذا الحدث يتزامن مع مشاريع لتطوير لمكتبات التي أنشأت في كل حي من أحياء مدينة “كاناكري” الغينية.
يذكر أن الاحتفال بهذا اليوم يعود إلى عام 1995 ، حين قررت اليونسكو لأول مرة اعتبار 23 أبريل يوما عالميا للكتاب وحقوق المؤلف ، ثم دأبت بعد ذلك على تنظيم احتفاليات عالمية في التاريخ نفسه ، تقديرا للكتاب وتشجيعا على القراءة.
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